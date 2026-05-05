  İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin'i ziyaret edecek
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Çin’i ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin bugün Çin'i ziyaret edeceği bildirildi.

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin, diplomatik istişareleri kapsamında bugün Çin'in başkenti Pekin'e gideceği belirtildi.

Arakçi'nin, Çinli mevkidaşı Wang Yi ile bir araya geleceği ve iki bakanın Tahran-Pekin arasındaki ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacağı kaydedildi.

