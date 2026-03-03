İran Dışişleri Bakanı Arakçi: 'Rubio hepimizin bildiği bir şeyi itiraf etti: ABD, İsrail adına savaşa girdi'

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İran’a yapılan saldırılarla ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabından yanıt verdi. Rubio’nun ABD’nin asıl savaş başlatma nedenini kabul ettiğini belirten Arakçi, "Bay Rubio hepimizin bildiği bir şeyi itiraf etti: 'ABD, İsrail adına kendi tercihiyle bir savaşa girdi.' Sözde bir İran ‘tehdidi’ hiçbir zaman yoktu" dedi. Hem Amerikalıların hem de İranlıların kanının dökülmesinden İsrail’i önceleyenlerin sorumlu olduğunu vurgulayan Arakçi, "Amerikan halkı daha iyisini hak ediyor ve ülkelerini geri almalı" dedi.

Rubio, İsrail’in saldırı planlarına işaret etmişti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran operasyonuna gerekçe olarak gösterilen "yakın tehdidin" Tahran'ın İsrail saldırılarına karşılık bölgedeki ABD varlıklarını hedef alma ihtimali olduğunu söylemişti. Rubio, "Yakın tehdit, İran'a saldırılırsa; ki saldırıya uğrayacaklarına inanıyorduk; hemen bize saldıracak olmalarıydı" demişti. İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir saldırısının ancak Washington'ın onayıyla gerçekleşeceği yönündeki yaygın kanaat hakkında kesin yorum yapmayan Rubio, "İsrail'in niyetlerinin farkındaydık ve bunun bizim için ne anlama geleceğini anlıyorduk. Bunun sonucunda, harekete geçmeye hazır olmalıydık. Karşılık vermeden önce orada oturup darbeyi göğüsleyecek değildik" yorumunda bulunmuştu.

Rubio, ABD’nin kendini korumak için harekete geçtiğini savunmuştu

ABD’nin kendini korumak için harekete geçtiğini iddia eden Rubio, "Eğer başka biri tarafından saldırıya uğradıktan sonra önce onların bize saldırmasını bekleseydik, daha fazla kayıp ve ölüm yaşardık. Bize daha fazla zarar vermelerini engellemek için önleyici davrandık. Bunu yapmasaydık, olacakları bildiğimiz halde daha fazla kayıp ve can kaybını önlemek için harekete geçmediğimizden dolayı Kongre'de hesap verirdik" diye konuşmuştu.