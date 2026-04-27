İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Rusya'da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yaşanan gerilimin sona erdirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve İran'ın bu sürece ilişkin görüş ve şartlarını ele almak üzere dün Umman ve Pakistan'a düzenlediği ziyaretlerin ardından bugün Rusya'ya geldi. Arakçi, St. Petersburg şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve üst düzey Rus yetkililerle görüşecek.

St. Petersburg'da gazetecilere temaslarına ilişkin açıklama yapan Arakçi, Rusya'ya Tahran ile Moskova arasında bölgesel ve uluslararası konularda yakın istişareleri sürdürmek amacıyla geldiğini söyledi. Putin ile gerçekleştireceği görüşmenin savaştaki gelişmeleri ve son durumu gözden geçirmek için iyi bir fırsat olacağını ifade eden Arakçi, "Bu konuda iki ülke arasındaki istişare ve koordinasyonun özel bir öneme sahip olacağına inanıyorum" dedi.

Pakistan ve Umman ziyaretlerine değinen İran Dışişleri Bakanı Arakçi, İslamabad'a yaptığı ziyaretin "çok verimli" geçtiğini ve "iyi istişareler" içerdiğini, burada yetkililerin "geçmiş olayları ve İran ile ABD arasındaki müzakerelerin hangi özel şartlar altında devam edebileceğini gözden geçirdiğini" söyledi. Arakçi, "Pakistan, son dönemde İran ile ABD arasındaki müzakerelerde arabuluculuk konusunda önemli bir rol oynamıştır ve son gelişmeleri görüşmek gerekliydi. Her halükarda müzakere sürecinde gelişmeler yaşandı ve ABD'nin yanlış yaklaşımları ile aşırı talepleri, bazı ilerlemelere rağmen önceki müzakere turunun hedeflerine ulaşmasını engelledi. Geçmişte neler olduğunu gözden geçirdik ve müzakerelerin nasıl ve hangi şartlar altında devam edebileceğini ele aldık" şeklinde konuştu.

İranlı bakan, Umman'da ise Hürmüz Boğazı hakkında görüşmeler yaptığını belirtti. Abbas Arakçi, "İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan iki devlettir; bu da karşılıklı istişareleri gerekli kılmaktadır. Özellikle de Boğaz'dan güvenli geçiş küresel açıdan önemli bir mesele haline gelmişken. Bu Boğaz'a kıyısı olan iki ülke olarak, ortak çıkarlarımızın sağlanması ve atılacak her adımda koordinasyon içinde kalmak için diyalog kurmamız doğaldır; zira hem İran'ın hem de Umman'ın çıkarları doğrudan söz konusudur" ifadelerini kullandı.

Arakçi ayrıca İran ile Umman arasında "yüksek düzeyde görüş birliği" bulunduğunu ve iki tarafın "istişarelerin uzmanlar düzeyinde sürdürülmesi gerektiği" konusunda mutabık kaldığını söyledi.