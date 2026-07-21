İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Türkiye, İran'ın bölünmemesi için çok sağlam bir duruş sergiledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in ülkesini parçalama planlarına karşı Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını açıkladı.

Ankara'nın kararlı duruşu ve diplomasisi sayesinde İran'ı bölme komplosunun boşa çıkarıldığını vurgulayan Arakçi, "Türkiye sağlam bir duruş sergiledi" ifadesini kullandı.

"Bana durumu kontrol altına alacaklarını ve buna izin vermeyeceklerini söylediler. Türkiye bu süreçte önemli bir rol oynadı. Amerikalılarla görüştüler ve bu konuda son derece dikkatli davrandılar. Tüm bu çabalar boşa çıktı."

İran Dışişleri Bakanı, savaşın 4. gününde Trump'ın Irak'taki liderleri aradığını belirtti. Bunun üzerine Arakçi de Irak'ı aradığını ve "Eğer Irak'tan bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse, karşılık veririz" dediğini söyledi.

"Savaşın 4. gününde Trump, Irak'ta bazı liderleri tek tek aradı ve onlarla görüştü. 'Az önce oraya silah gönderdik ama bu silahların nereye gittiğini bilmiyoruz' dedi. Mesud Barzani,Talabani, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ile görüştüm. Kendilerine, 'Eğer Irak'ta tehdit gelirse, bize yönelik en ufak bir tehdit gelirse karşılık veririz' dedim."