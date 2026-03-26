İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’ye çifte standart suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İsrail’in Gazze ablukasına destek verirken İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki adımlarını kınamasını çifte standart olarak niteledi, uluslararası hukukun araçsallaştırıldığını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington’u İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını desteklerken İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını kısıtlama girişimlerini kınayarak çifte standart uygulamakla suçladı.

Arakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda “Çifte standart: İsrail’in suçları kabul edilebilirken, İran’ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor” ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukukun “kullanışlı bir araç olmadığını” vurguladı.

İsrail, Ekim 2023’te başlayan çatışmadan bu yana Gazze’ye mal girişini kontrol ediyor ve bunun Hamas’ın silah yapımında kullanabileceği ürünlere erişimini engellemek için yapıldığını savunuyor. Çatışma boyunca İsrail, Gazze geçişlerindeki kontrolünü ateşkes görüşmelerinde baskı unsuru olarak kullandı.

İran’dan ABD’ye müzakere yanıtı: Ateşkes, tazminat ve Hürmüz güvencesi talep ediyorİran’dan ABD’ye müzakere yanıtı: Ateşkes, tazminat ve Hürmüz güvencesi talep ediyorDünya