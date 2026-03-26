İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’ye çifte standart suçlaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Washington’u İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını desteklerken İran’ın Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığını kısıtlama girişimlerini kınayarak çifte standart uygulamakla suçladı.

Arakçi, X platformunda yaptığı paylaşımda “Çifte standart: İsrail’in suçları kabul edilebilirken, İran’ın saldırganlara karşı savunması kınanıyor” ifadelerini kullandı.

Double standard: Israel's crimes are OK while Iran's defense against aggressors is condemned. International law is not tool of convenience. — Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) March 26, 2026

Uluslararası hukukun “kullanışlı bir araç olmadığını” vurguladı.

İsrail, Ekim 2023’te başlayan çatışmadan bu yana Gazze’ye mal girişini kontrol ediyor ve bunun Hamas’ın silah yapımında kullanabileceği ürünlere erişimini engellemek için yapıldığını savunuyor. Çatışma boyunca İsrail, Gazze geçişlerindeki kontrolünü ateşkes görüşmelerinde baskı unsuru olarak kullandı.