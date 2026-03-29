İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Azerbaycan’a teşekkür mesajı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Azerbaycan hükümeti ve halkına insani yardımlar için teşekkür etti.

Arakçi, sosyal medya hesabından Azerbaycan Türkçesiyle paylaştığı mesajda, "Azerbaycan hükümeti ve halkına, insani yardımların gönderilmesi ve diğer ülkelerin yardımlarının ulaştırılmasına sağladıkları kolaylıklar nedeniyle teşekkür ediyorum. Zor günlerde gösterilen bu destek, İran ve Azerbaycan halklarını birleştiren ortak kültüre dayanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan’dan İran’a insani yardım desteği

Azerbaycan, İran’a yönelik insani yardım faaliyetleri kapsamında Mart ayında birden fazla sevkiyat gerçekleştirmişti. İlk olarak 10 Mart’ta gıda ve ilaç malzemelerinden oluşan ilk yardım konvoyu İran’a gönderilmişti. Ardından Bakü yönetimi, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in talimatıyla 17-19 Mart tarihlerinde yaklaşık 82 tonluk ek insani yardım sevkiyatı daha gerçekleştirmişti. Azerbaycan ayrıca, diğer ülkelerden İran’a gönderilen yardımlar için transit geçiş imkanı sağlamış, bu kapsamda Rusya tarafından gönderilen 300 tonun üzerindeki tıbbi yardım Azerbaycan üzerinden İran’a ulaştırılmış, daha önce de yaklaşık 13 tonluk yardım aynı güzergah üzerinden sevk edilmişti.