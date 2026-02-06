İran Dışişleri Bakanı Erakçi: Diplomasiye iyi niyetle ancak haklarımızdan taviz vermeden giriyoruz

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile yapılacak yeni müzakereler öncesinde, Tahran’ın diplomasiye iyi niyetle ancak haklarından taviz vermeden yaklaşacağını duyurdu.

Erakçi, Amerikan X şirketinin sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, Haziran 2025’te müzakere süreci devam ederken İran’a yönelik İsrail ve ABD saldırılarını hatırlatarak, "İran, diplomasiye gözleri açık ve Haziran 2025’te yaşanan saldırıları unutmadan giriyor. İyi niyetle hareket ediyor ve haklarımız konusunda kararlı bir şekilde dururuz." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca verilen taahhütlerin yerine getirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Eşitlik, karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar, sadece söz değil, olmazsa olmazdır ve kalıcı bir anlaşmanın temel taşlarıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Umman’da nükleer görüşmeler yeniden başlıyor

Haziran 2025’teki İsrail ve ABD saldırıları nedeniyle kesintiye uğrayan nükleer görüşmeler, Umman’da yeniden başlıyor. Müzakereler, Tahran-Washington arasındaki tansiyonun yükseldiği ve Washington’un bölgede askeri yığınağını artırdığı bir dönemde gerçekleşiyor.

İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken, ABD’yi Başkan Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil ediyor. Görüşmelerde, uranyum zenginleştirme ve İran’daki yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılması, taraflar arasındaki temel anlaşmazlık başlığı olmayı sürdürüyor.

İran, nükleer programını atom bombası üretimini engelleyecek sınırlamalar çerçevesinde tutma karşılığında yaptırımların kaldırılmasını talep ediyor. ABD ise İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurmasını ve yüksek düzeyli zenginleştirilmiş uranyumun ülke dışına çıkarılmasını istiyor.

ABD yönetimi ayrıca İran’ın füze programı ve bölgedeki silahlı gruplara desteğini de müzakere masasına getirmek istiyor. İran ise nükleer program dışındaki konuları müzakere etmeyeceğini daha önce birçok kez açıklamıştı.