İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran, ABD saldırganlığına kararlı bir cevap vermeye hazır

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

İran basınında yer alan haberlere göre İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile gerçekleştirdiği ayrı telefon görüşmelerinde, İran’ın muhtemel bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde karşılık vermeye hazır olduğunu söyledi.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden yükseldiği ve ABD ordusunun İran’a yönelik yeni saldırılar düzenleyebileceği yönündeki beklentilerin arttığı dönemde, Tahran’dan Washington’ın olası adımlarına karşı hazırlıklı oldukları mesajı geldi.

İran basınında yer alan haberlere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Asim Munir ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

Haberlere göre Erakçi, ABD ordusunun bölgedeki "maceraperest" politikalarına karşı uyarıda bulunarak, olası bir ABD saldırganlığına kararlı şekilde yanıt vermeye hazır olduklarını ifade etti. Erakçi ayrıca, İran’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumak için tüm hazırlıklarını tamamladığını vurguladı.