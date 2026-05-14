İran Dışişleri Bakanı Erakçi: İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri çözümü olamaz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Erakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı'ndaki konuşmasında bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ülkesinin BRICS ile ilişkilerine ilişkin açıklama yaptı.

Erakçi, özgürlüklerini ve topraklarını savunmak için sahip oldukları tüm imkanlarla savaşmaya hazır oldukları gibi diplomasiyi de takip etmeye ve savunmaya devam edeceklerini ifade etti.

Hiçbir baskıya veya tehdide boyun eğmediklerini ancak saygı dilini karşılıksız bırakmadıklarını söyleyen Erakçi, "Tekrar tekrar belirttiğim gibi, İran ile ilgili hiçbir sorunun askeri bir çözümü olamaz" dedi.

Erakçi, barışsever İran halkının savaş peşinde olmadığını ancak silahlı kuvvetlerin "yabancı saldırganlara karşı yıkıcı bir intikam almaya her daim hazır olduğunu" söyledi.

ABD ve İsrail’in saldırıları karşısında saldırgan değil mağdur konumunda olduklarını savunan Erakçi, farklı ülkelerin de aynı baskının varyasyonları ile karşılaştığını belirtti.

Erakçi, bu tür baskıların tarihin çöplüğüne gönderilmesi için birlikte harekete geçmenin zamanının geldiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası hukukun ihlali ve açık denizlerdeki devlet korsanlığı gibi suçlar ve Batı'nın bunlara karşı gösterdiği sessizlik, ancak cezasızlık durumu varsa gerçekleşebilir. Bu yanlış durum hepimiz tarafından ortadan kaldırılmalıdır.” değerlendirmesinde bulundu.

BRICS üye ülkeleri ile uluslararası topluma çağrıda bulunan Erakçi şöyle devam etti:

"İran, BRICS üye ülkelerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yasadışı saldırganlığı da dahil olmak üzere uluslararası hukukun ihlallerini açıkça kınamaya, uluslararası kurumların siyasallaştırılmasını önlemeye ve savaş kışkırtıcılığını durdurmak ve BM Şartı'nı ihlal edenlerin cezasızlığına son vermek için somut adımlar atmaya çağırıyor."

İran Dışişleri Bakanı, gücün haklılık getirmediği bir düzene ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "BRICS'in daha adil, dengeli ve insancıl bir küresel düzenin şekillenmesinde temel direklerden biri olabileceğine ve olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.