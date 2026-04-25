İran Dışişleri Bakanı Erakçi yeniden Pakistan'a gidecek
Pakistan'da bugün yapılması beklenen İran ABD görüşmesinin iptal edilmesinin ardından İran Dışişleri Bakanı Erakçi ülkeden ayrılarak gezisinin ikinci durağı olan Umman'a hareket etti. Ancak Erakçi'nin İslamabad'a yeniden geleceği öğrenildi.
Trump görüşmeyi kendisinin iptal ettiğini duyururken, Pakistan'ın ise görüşmeler için Salı günü planladığı belirtildi. Erakçi'nin İslamad'a ikinci gelişinin Salı gününe denk getirilmesi bekleniyor.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi ile beraber Pakistan'daki görüşmelere katılan İran heyetinden bazı isimlerin istişarelerde bulunmak üzere başkent Tahran'a döndüğü ve istişarelerin ardından söz konusu heyetin Umman'dan Pakistan'a dönecek olan Erakçi ile bir araya gelmesinin planlandığı belirtildi.