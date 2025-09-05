İran Dışişleri Bakanı'ndan İsrail'in nükleer cephaneliğini görmezden gelen Batı ülkelerine tepki

Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail'in Dimona'daki nükleer tesisindeki yeni inşa çalışmalarına dair uydu görüntüleriyle ilgili haberin ekran görüntüsünü paylaştı.

Mesajında, Batı'nın İran'ın nükleer programı konusundaki tutumunun "saçmalık" olduğunu söyleyen Erakçi, "Onlara göre mesele, atom silahı cephaneliklerinin varlığı veya genişlemesi değil. Barışçıl nükleer programlara sahip olsa bile bilimsel olarak kimin ilerleyebileceği meselesi." ifadelerini kullandı.

Bölgedeki tek nükleer silah sahibi ülkenin İsrail olduğuna dikkati çeken Erakçi, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu nedenle, Batı'nın, bölgemizdeki tek nükleer silah cephaneliğine sahip soykırımcı müttefiklerinin (İsrail) elindeki nükleer silahların genişlemesi konusunda sağır edici bir sessizlik içinde olması şaşırtıcı değil. E3 (İngiltere, Almanya ve Fransa) ve ABD inkar ediyor olabilir ancak sessizlikleri, nükleer silahların yayılmasının önlenmesi hakkında herhangi bir şey söylemenin güvenilirliğini ortadan kaldırıyor."

ABD ile E3 olarak adlandırılan İngiltere, Fransa ve Almanya, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'na (NPT) taraf olan İran'ın nükleer programını tehdit olarak görürken bölgede tek nükleer silah sahibi olan Gazze'de soykırımın yanı sıra bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'in nükleer kapasitesine karşı herhangi bir açıklamada bulunmuyor.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) sivil ve askeri her türlü nükleer tesisi denetlemesine ve yapılan çalışmalara yönelik doğrulama faaliyetleri yürütmesine olanak sağlayan Kapsamlı Güvenlik Denetimi Anlaşması'nı kabul etmeyen İsrail, NPT'ye de taraf değil.