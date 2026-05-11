İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, başkent Tahran’da düzenlediği basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD’nin İran’a sunduğu öneri taslağına ilişkin, "ABD mantık dışı taleplerinde ısrar ediyor" diyen Bekayi, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece İran’ın güvenliği ile değil tüm bölgenin güvenliği ile ilgili öneride bulunduk. İmtiyaz talep etmedik isteğimiz şey İran’ın haklarıdır. Biz sadece ülkemizin savaşı sona erdirme hakkını talep ediyoruz."

Bekayi, ülkesinin Washington'a sorumlu öneriler sunduğunu hatırlatarak, "İran bölgede sorumluluk sahibi bir güçtür. ABD’ye sunduğu teklif sorumluluk bilinci ile hazırlanmıştır" dedi.

ABD’nin tek taraflı ve aşırı tutumunda ısrarcı olduğuna vurgu yapan Bekayi, ABD Başkanı Trump'ın Pekin ziyaretine ilişkin "Çinli dostlarımızın, yasadışı Amerikan eylemlerinin sonuçlarına karşı uyarıda bulunma fırsatını değerlendireceklerini umuyoruz" temennisinde bulundu.

Bekayi ayrıca, müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanması veya İran’a yönelik yeni bir saldırı ihtimali hakkında da, "Savaşmak zorunda kaldığımız her an savaşacağız" dedi.

Hürmüz Boğazı’na ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bekayi, "Hürmüz Boğazı’na dair konulara müdahale meseleyi daha karmaşık hale getirir. Sorun ABD ve Siyonist rejimin saldırganlığından kaynaklanmaktadır. ABD’nin gerçekleştirdiği düşmanca eylemler bölgedeki istikrarsızlığın temel nedenidir. Hürmüz Boğazı 28 Şubattan önce açıktı" ifadelerini kullandı.