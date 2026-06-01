  İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, AB'yi "ikiyüzlülükle" suçladı
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, AB'yi "ikiyüzlülükle" suçladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği’ni (AB) İran’a yönelik saldırılar karşısındaki tutumu nedeniyle “ikiyüzlü” olmakla eleştirdi. Bekayi, Tahran’ın saldırılara karşılık vermesinin meşru müdafaa kapsamında olduğunu savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Avrupa Birliği'ni (AB) İran'a yönelik saldırılar karşısında takındığı tutum nedeniyle "ikiyüzlü" olmakla suçladı.

Bekayi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB'nin İran'a yönelik tutumunu eleştirdi.

İran'ın kendisine yönelik saldırıların kaynaklarını hedef almasının meşru müdafaa hakkı kapsamında olduğunu savunan Bekayi, AB'nin hukukun üstünlüğü ilkesi ve Birleşmiş Milletler Şartı’na bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

AB'yi İran'a yönelik saldırılar karşısında takındığı tutum nedeniyle "ikiyüzlü" olmakla suçlayan Bekayi, AB'nin "saldırganlara yönelik savunmacı politikasından vazgeçmesi gerektiğini" ifade etti.

