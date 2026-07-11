İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: İran, ABD ile müzakere talebinde bulunmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülke basınına yaptığı açıklamada, Tahran yönetiminin ABD ile müzakere talebinde bulunduğuna yönelik iddialara yanıt verdi.

Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, bu konuda herhangi bir talepte bulunmadıklarını söyledi. İran’ın politikasının hala ‘taahhüde karşılık taahhüt’ ilkesine dayandığını belirten Bekayi, Washington'ın verdiği taahhütleri ihlal etmesinin İran tarafından misillemeyle karşılanacağını kaydetti.

Bekayi, “ABD ile herhangi bir müzakere talebimiz olmadı, ancak her zamanki sorumlu yaklaşımımız gereği, bölgesel ara buluculardan birinin İran'a gelip son durumu görüşme talebini reddetmedik” ifadelerini kullandı.

Görüşmenin dün Meşhed kentinde yapılığını dile getiren Bekayi, “Katar tarafına görüşlerimizi ilettik” açıklamasında bulundu.