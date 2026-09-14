İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi: İran'ın komşularıyla, özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeyde

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bekayi, ABD'nin ‘ekonomik savaşın’ etkisini artırmak amacıyla ticari ortaklarına İran aleyhine girişimlerde bulunmaları için baskı yaptığını söyledi.

ABD’nin baskının etkisini artırmak adına medyayı da kullandığını vurgulayan Bekayi, “İran'ın komşularıyla özellikle de Türkiye ile ilişkisi istenilen düzeydedir. İran ve Türkiye arasındaki ilişkiler her alanda özeldir. Birçok konuda özellikle İsrail rejiminin tahakküm kurma çabası konusunda ortak kaygılarımız ve bakış açımız mevcut. Diplomasi aygıtı, ABD'nin hedeflerine ulaşmasını engellemek için gayret gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın yer altı nükleer tesisine ev sahipliği yaptığı iddia edilen Kazma Dağı'na ilişkin de değerlendirmede bulundu. Kazma Dağı çevresinde gizli bir faaliyet yürütülmediğini belirten Bekayi, “Bölgede nükleer faaliyet gerçekleştirildiğine yönündeki haberler ABD'nin yürüttüğü ‘psikolojik savaşın’ parçası” diye konuştu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi, Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin, Hürmüz Boğazı konusunda düzenlenmesi planlanan bölgesel toplantının ertelendiğini duyurmasıyla ilgili, “Maskat toplantısının ertelenmesini Suudi Arabistan istedi” açıklamasında bulundu.