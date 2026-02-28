İran Dışişleri’nden İsrail ve ABD’ye: 'Bu saldırıya karşılık vermek, İran’ın meşru hakkıdır'

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "İran, bir kez daha ABD ve Siyonist rejimin suç niteliğindeki askeri saldırısına maruz kalmıştır. Siyonist rejim bu sabah, İran’ın toprak bütünlüğü ve ulusal egemenliğini açıkça ihlal ederek ülkenin çeşitli kentlerindeki bazı savunma tesisleri, askeri merkezler ve sivil hedefleri vurmuştur" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, "ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik bu askeri saldırısı, yeni bir gerilimi önlemek ve uluslararası düzeni korumak amacıyla dolaylı müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşmiştir. İran milleti, güvenlik ve istikrarın sağlanması için ciddi müzakerelere girmiş ve diyalog yolunu açık tutmuştur. Ancak tehdit ve baskı karşısında asla boyun eğmemiştir. Nasıl ki müzakereye hazır olduysak savunmaya da hazırız ve her zaman hazır olacağız. İran İslam Cumhuriyeti’nin silahlı kuvvetleri saldırganlara güçlü ve kararlı bir şekilde karşılık verecektir" denildi. Söz konusu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nın ihlali olduğu ve ve İran’a karşı gerçekleştirilmiş silahlı bir saldırı niteliği taşıdığı ifade edildi. Açıklamada, "Bu saldırıya karşılık vermek, BM Şartı’nın 51’inci maddesi kapsamında İran’ın meşru hakkıdır. İran Silahlı Kuvvetleri saldırılara tüm imkanlarıyla karşılık verecektir" ifadelerine yer verildi.

BM Güvenlik Konseyi’ne çağrıda bulunulan açıklamada, "İran, ABD ve Siyonist rejimin İran’a yönelik açık askeri saldırısı nedeniyle uluslararası barış ve güvenliğin ihlal edildiğini belirterek BM Güvenlik Konseyi’ni derhal harekete geçmeye çağırmaktadır. İran ayrıca BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi üyelerini görevlerini yerine getirmeye davet etmekte, başta bölge ve İslam ülkeleri olmak üzere tüm BM üyesi devletlerden bu saldırıyı açıkça kınamalarını ve saldırganlara karşı acil ve toplu adımlar atmalarını beklemektedir" denildi.

Açıklamada, "İran Silahlı Kuvvetleri, bu süreçte ülkeyi savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Tarih, İran halkının saldırı ve baskı karşısında teslim olmadığını göstermektedir. Bu kez de milletin kararlılığının belirleyici olacağı ve saldırganların yaptıklarından dolayı pişman edilecektir" ifadeleri kullanıldı.