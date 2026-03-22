  3. İran: Düşman tamamen teslim olana kadar savaşacağız
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik, ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı düşman tamamen teslim olana kadar sürdüreceğini belirtti.

Telayi Nik konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir" değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan, İran’dan 3 balistik füze atıldığını duyurduSuudi Arabistan, İran’dan 3 balistik füze atıldığını duyurduDünya
Akaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta zam gelecek mi? İşte 22 Mart 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Trump'ın "İran'ın enerji tesislerini vururuz" tehdidine Tahran'dan yanıtTrump'ın "İran'ın enerji tesislerini vururuz" tehdidine Tahran'dan yanıtDünya
Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Emekli promosyonu Mart 2026: En yüksek emekli promosyonu hangi bankada? İşte güncel oranlar...Ekonomi

 