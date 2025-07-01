İran duyurdu: ABD’den saldırmama garantisi gelirse nükleer görüşmeler yeniden başlayacak

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli CBS News’e verdiği röportajda, İran ve ABD arasında yeniden başlaması beklenen nükleer görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Arakçi, “Görüşmelerin çok hızlı yeniden başlayacağını düşünmüyorum. Yeniden müzakere kararı verebilmemiz için öncelikle Amerika’dan, görüşmeler sırasında bize askeri saldırıda bulunmayacağına dair güvence almamız gerekiyor. Tüm bu koşulları göz önünde bulundurarak, bir karar vermek için hâlâ zamana ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

"Bize karşı herhangi bir saldırganlık olursa bunu yapmaya devam edeceğiz”

Arakçi’ye göre, İsrail’le yaşanan 12 günlük silahlı çatışma sırasında İran, kendi savunma yeteneğini gösterdi ve kanıtladı. Arakçi, "Bize karşı herhangi bir saldırganlık olursa bunu yapmaya devam edeceğiz” dedi. ABD ile çatışmanın barışçıl yoldan çözülüp çözülemeyeceği sorusu üzerine Arakçi, diplomasi kapılarının asla tamamen kapanmayacağını belirterek şöyle devam etti:

"Barışçıl nükleer programımız bir ulusal gurur ve onur meselesine dönüştü”

“Bombalamalar yoluyla zenginleştirme teknolojisini ve bilgisini ortadan kaldıramazsınız. Bu irade bizde olduğu sürece ve bu sektörde bir kez daha ilerleme kaydetmek için bu irade mevcut olduğunda, zararları hızla onarabilir ve kaybedilen zamanı telafi edebiliriz... Barışçıl nükleer programımız bir ulusal gurur ve onur meselesine dönüştü.”

Nükleer anlaşmaya ilişkin istişareler yürütülecek

Geçen hafta, ABD Başkanı Donald Trump, ABD ve İran’ın bir sonraki hafta nükleer görüşmelere başlayacağını duyurmuştu. Ardından ABD merkezli NBC News, ABD Başkanlığı Özel Elçisi Steve Witkoff’un gelecek günlerde İranlı temsilcilerle potansiyel bir nükleer anlaşmaya ilişkin istişareler yürüteceğini bildirdi. Görüşmelerde, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi durdurması karşılığında ABD’nin İran’a yönelik yaptırımları hafifletmesi ele alınacak.

Nisan ve mayıs ayları boyunca İranlı ve ABD’li yetkililer nükleer program konusunda beş tur istişare gerçekleştirmişti. Ancak müzakere süreci, İsrail’in İran’a yönelik saldırıları nedeniyle askıya alınmıştı.