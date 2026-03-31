İran duyurdu: ABD'ye ait iki İHA'yı düşürdük

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsfahan eyaleti semalarında iki saat arayla ABD'ye ait iki MQ-9 Reaper tipi İHA'nın ülkenin hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğü belirtildi.

Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, ülkenin güney sahillerinde 5 Hermes tipi İHA'nın düşürüldüğünü duyurmuş, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana ise yaklaşık 140 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini kaydetmişti.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.