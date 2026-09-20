İran duyurdu: Hürmüz Boğazı üzerinde İHA düşürüldü
İran, Hürmüz Boğazı üzerinde insansız hava aracı (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
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İran Ordusu’ndan yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 18.30’da Hürmüz Boğazı üzerinde bir İHA düşürüldü.
Açıklamada, düşürülen İHA’nın hangi ülkeye ait olduğu belirtilmedi.
Söz konusu İHA’nın keşif amacıyla kullanılan “Orbiter” tipi hava aracı olduğu kaydedildi.