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İran duyurdu: Hürmüz Boğazı’nda 77 gemi yaptırım listesine alındı

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki geçişleri düzenlemek amacıyla kurduğu "(Basra) Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı’ndaki ihlalleri nedeniyle şu ana kadar 77 geminin yaptırım listesine alındığını duyurdu.

Haber Merkezi
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İran duyurdu: Hürmüz Boğazı’nda 77 gemi yaptırım listesine alındı
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"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" Hürmüz Boğazı’ndaki gemi ihlallerine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'ndaki ihlalleri nedeniyle 77 geminin yaptırım listesine alındığı belirtildi. Bu gemilerle işbirliği yapan diğer gemiler ve sigorta şirketlerine de yaptırım uygulanacağı kaydedildi.

"Fars Körfezi Su Yolu İdaresi" gemilerin hangi ülkelere ait olduğu ve yaptırımların içeriğine dair ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

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