İran duyurdu: Savaşa dahil olmayan ülkelerin gemileri Hürmüz’den geçebilir

ABD tarafından gelen çelişkili mesajların İran'ın ABD’nin gerçek niyetine ilişkin şüphesini artırdığını belirten Arakçi, "Eğer ciddi olurlarsa Washington ile müzakere etmek isteriz" diye konuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran yönetiminin diplomasiye fırsat vermek amacıyla ateşkesi korumaya çalıştığını açıkladı.

İranlı Bakan, İran’ın müzakerelere yalnızca karşı tarafın ciddi olması halinde ilgi duyduğunu belirterek, “Diplomasiye de yeniden savaşa dönmeye de hazırız.” ifadelerini kullandı. İranlı bakan, ABD'nin müzakere masasına geri dönmek istediği yönünde mesajlar gönderdiğini belirtti.

“Savaşa dahil olmayan ülkelerin gemileri Hürmüz’den geçebilir”

Savaşa dahil olmayan tüm ülkelerin yük gemilerinin boğazı geçebileceğini aktaran Arakçi, boğazdan geçmek isteyen gemilerin İran donanmasıyla koordinasyon kurması gerektiğini bildirdi.

İran'ın Hindistan ile enerji ticaretini sürdürmek istediğini ifade eden Arakçi, Çin'in krizin çözümüne yardımcı olmak için atacağı her adımı memnuniyetle karşılayacaklarını söyledi.

“Amerikalılara güvenmiyoruz"

İran Dışişleri Bakanı, ABD’ye yönelik güvensizliğin sürdüğünü ifade ederek, “Amerikalılara güvenimiz yok” dedi. Bakan ayrıca mevcut müzakere sürecinin güven eksikliği nedeniyle sıkıntı yaşadığını söyledi.

"Çin'e minnettarız"

İran'ın, Çin de dahil olmak üzere çatışmanın çözümüne yönelik her türlü desteğe açık olduğunu aktaran Arakçi, "Yardım edebilecek güce sahip herhangi bir ülkeye, özellikle de Çin'e minnettarız" dedi. Arakçi, "Çin ile çok iyi ilişkilerimiz var, birbirimizin stratejik ortaklarıyız ve Çin'in iyi niyetli olduğunu biliyoruz. Bu nedenle diplomasiye yardımcı olmak için yapabilecekleri her şey İran tarafından memnuniyetle karşılanacaktır" ifadelerini kullandı.