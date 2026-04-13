İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 278 öğrenci ve 67 öğretmen hayatını kaybetti

İran devlet televizyonunun Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in saldırılarında 278 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 67 öğretmen hayatını kaybederken, 196 öğrenci ve 26 öğretmenin ise yaralandığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 933 okul, 54 eğitim ofisi, 17 kültür merkezi, 36 spor salonu ve 8 öğrenci kampının da hasar gördüğü bilgisi verildi.

Öğrenciler arasındaki can kaybının büyük bölümü, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda yaşanmıştı.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.