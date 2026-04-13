  3. İran Eğitim Bakanlığı: ABD-İsrail'in saldırılarında 278 öğrenci ve 67 öğretmen hayatını kaybetti
ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'tan 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkese kadar İran'a düzenlediği saldırılarda, ülke genelinde 278 öğrenci ve 67 öğretmenin hayatını kaybettiği bildirildi.

Haber Merkezi
AA
İran devlet televizyonunun Eğitim ve Öğretim Bakanlığına dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail'in saldırılarında 278 ilköğretim ve lise öğrencisi yaşamını yitirdi.

Saldırılarda 67 öğretmen hayatını kaybederken, 196 öğrenci ve 26 öğretmenin ise yaralandığı aktarıldı.

ABD-İsrail'in saldırılarında ülke genelinde 933 okul, 54 eğitim ofisi, 17 kültür merkezi, 36 spor salonu ve 8 öğrenci kampının da hasar gördüğü bilgisi verildi.

Öğrenciler arasındaki can kaybının büyük bölümü, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki bir ilkokulun ABD tarafından vurulduğu saldırıda yaşanmıştı.

İran Kızılayı, 28 Şubat'ta ABD-İsrail'in Hürmüzgan'ın Minab kentindeki bir kız ilkokuluna saldırısında 168 çocuk dahil 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Saldırının ABD tarafından gerçekleştirildiği ve okulun 40 dakika arayla iki kez vurulduğu ortaya çıkmıştı.

