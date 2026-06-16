İran Enerji Bakanı: İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak

Tesnim Haber Ajansına göre Aliabadi, başkent Tahran'daki Rudşur Enerji Santrali'nin buhar ünitesinin açılış töreninde konuştu.

Aliabadi, "İran ile Katar elektrik şebekesi birbirine bağlanacak" dedi.

Ülkesinin bölgedeki en büyük elektrik üretim kapasitelerinden birine sahip olduğunu belirten Aliabadi, komşu ülkelerle elektrik bağlantılarının geliştirilmesinin Enerji Bakanlığının öncelikli hedefleri arasında yer aldığını vurguladı.

Aliabadi, İran ile Katar'ın elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik teknik çalışmalarda son aşamaya gelindiğini ve gerekli anlaşmaların tamamlanmasının ardından projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Bölgesel elektrik entegrasyonunun enerji güvenliğini artıracağını ve ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğine katkı sağlayacağını belirten Aliabadi, İran'ın Pakistan, Afganistan, Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan ve Irak ile elektrik alışverişi gerçekleştirdiğini, Basra Körfezi ülkeleriyle de enerji alanındaki işbirliğinin genişletilmesi için kapsamlı görüşmeler yürütüldüğünü kaydetti.