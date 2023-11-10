İran: Gazze'deki savaş yayılması kaçınılmaz

ABD, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki hava ve kara harekâtının bölgesel istikrarı daha da bozmasını engellemek ve bölgesel güçleri caydırmak için diplomatik adımlar atıp, Akdeniz'in doğusuna donanmasını konuşlandırsa da, İran Dışişleri Bakanı Hossein Amir-Abdollahian'ın açıklamaları Gazze'deki savaşın tüm bölgeye yayılma riskine işaret etti.

Amir-Abdollahian, Katarlı mevkidaşı Şeyh Mohammed Bin Abdulrahman Al Thani ile dün yaptığı telefon görüşmesinde "Gazze'deki sivillere yönelik saldırıların şiddetinin artması nedeniyle savaşın yayılması kaçınılmaz hâle geldi" dedi.

Reuters'ın haberine göre; İran'ın devlet televizyon kanalı Press TV, Amir-Abdollahian'ın telefon görüşmesinde söylediklerini aktardı.

İnsani kriz derinleşiyor

İsrail'in geçen ay boyunca Gazze'yi kuşatması ve bombardıman altına almasıyla bölgede insani kriz derinleşti. Binlerce yaralı tedavi görmek ve sığınmak için hâlâ açık olan hastanelere giderken, çatışma bölgesindeki hastaneler büyük tehlike altında faaliyetlerini sürdürüyor.

Filistinli yetkililer dün itibarıyla ölenlerin sayısının 10 bin 812'ye yükseldiğini ve ölenlerin yüzde 40'ının çocuk olduğunu ifade ediyorlar. İsrail ise 35 askerinin öldüğünü açıkladı.

Al Jazeera'ya konuşan Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kidra, "İşgalci İsrail güçleri son saatlerde birkaç hastaneye eş zamanlı saldırdı" dedi. Kidra, İsrail'in hava saldırısında Gazze kent merkezindeki en büyük hastane olan Şifa hastanesinin bahçesinin vurulduğunu ve saldırı sonucu ölenlerin olduğunu açıkladı ancak ayrıntı vermedi. Reuters açıklamayı başka kaynaklardan teyit edemedi.

İran rolü olmadığını savunuyor

İsrail, Hamas militanlarının Şifa'nın ve Endonezya Hastanesi gibi diğer hastanelerin altındaki tünellerde gizli komuta merkezleri olduğunu iddia ederken, Hamas bu suçlamayı reddediyor.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Kidra'nın açıklamasına doğrudan cevap vermedi fakat sivilleri hedef almadığını belirtti. Ordu açıklamasında, "Dünya okullar, hastaneler, izci grupları, çocuklar için oyun alanları ve camiilerin olduğu mahalleler görürken, Hamas bunu sömürmek için fırsat kolluyor" dedi.

İran, Hamas'ı desteklese de Hamas militanlarının 7 Ekim'de İsrail'de düzenlediği eş zamanlı saldırılarda bir rolü olmadığını belirtiyor. İran aynı zamanda Hamas ve İslami Cihad gruplarıyla derin bağlantıları olan Lübnan kökenli militan grup Hizbullah'ı da destekliyor.

35 hastaneden 18'i devredışı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Hamas'ı yok etme hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucunda hastaneler tıbbi malzeme, temiz su ve jeneratörlerin çalışmasını sağlayan yakıtın tükenmesiyle zorlukla faaliyetlerine devam ediyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Gazze'de bulunan 35 hastaneden 18'inin ve 40 sağlık merkezinin bombardıman ya da yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet veremediğini açıkladı.

Erdoğan'dan arabuluculuk açıklaması

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan birincil hedeflerinin İsrail ve Hamas arasında ateşkesi sağlamak olduğunu belirterek, Riyad zirvesinde Gazze Şeridi için bir an önce insani ateşkesin sağlanmasına yönelik müzakereler yapmak için toplanacaklarını açıkladı.

Erdoğan ayrıca İsrail'in ve Hamas'ın rehineleri karşılıklı olarak serbest bırakmalarının gerektiğini ve konuda ara buluculuğa devam edeceklerini açıkladı.

CIA ve Mossad'ın başkanları Hamas'ın elindeki rehinelerin serbest bırakılması ve Hamas ile İsrail arasındaki çatışmalara ara verilmesini görüşmek üzere Doha'da dün Katar başbakanı ile bir araya geldiler.