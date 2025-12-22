İran Genelkurmay Başkanı: Sydney’deki saldırının arkasında İsrail var

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, 14 Aralık'ta Avustralya'nın Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırının arkasında İsrail'in olduğunu öne sürerek amacın tersine göçü engellemek olduğunu savundu.

İran devlet televizyonuna göre Musevi dün, Devrim Muhafızları Ordusu subaylarının mezuniyet töreninde konuştu.

Sydney'de Yahudilerin hedef alınmasının İsrail'in Yahudi düşmanlığı algısı oluşturmak için yürüttüğü bir algı operasyonu olduğunu iddia eden Musevi, şunları söyledi:

"Birkaç gün önce gördüğünüz gibi Siyonist rejim kendini vurmuştur. Bu terör saldırısı, tersine göçü engellemek, iç karışıklıktan kurtulmak ve Yahudi karşıtlığı algısı oluşturmak amacıyla yapılmıştır."

İranlı Genelkurmay Başkanı, "İsrail'in daha önce de mağdur rolü oynamak için benzer saldırıları gerçekleştirdiğini" ileri sürdü.

Ne oldu?

Avustralya'nın New South Wales (NSW) eyaletine bağlı Sydney kentindeki plajda düzenlenen silahlı saldırıda, 15 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si polis 38 kişi yaralanmıştı.

Ölenlerden birinin saldırıyı gerçekleştiren kişilerden olduğu, yaralı bir şüphelinin ise gözaltına alındığı aktarılmıştı.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, düzenlediği basın toplantısında da Yahudi Avustralyalılara yönelik olduğunu belirttiği bu saldırıyı, terör eylemi şeklinde nitelendirerek Yahudi toplumunun yanında olduklarını söylemişti.

İsrailli istihbarat kaynakları, Sydney'deki saldırı nedeniyle İran'ı suçlamış, İran ile Hizbullah ve Hamas'ın son aylarda yurt dışındaki Yahudilere saldırı hazırlığında olduğunu iddia etmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise sosyal medya hesabından saldırıyı kınayarak "Terör ve insan katliamı, nerede işlenirse işlensin, reddedilir ve kınanır" demişti.