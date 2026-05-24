İran görüşmeleri sürerken Netanyahu’dan dikkat çeken çıkış

İsrail basınının, İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran müzakerelerine ilişkin gelişmeleri İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.

Netanyahu'nun dün Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile İran anlaşma sağlasa bile İsrail'in Lübnan dahil "tüm alanlardaki tehditlere karşı hareket özgürlüğünü koruyacağı" mesajını verdiği iddia edilen haberde, Trump'ın buna desteğini yinelediği ileri sürüldü.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusunda ısrar edeceğini ve bu şartlar sağlanmadan nihai anlaşmayı imzalamayacağını belirttiği savunuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Trump'a müzakerelerdeki Lübnan maddesine ilişkin çekincesini ilettiği kaydedilmişti.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan arabuluculuğunda ABD ile devam eden görüşmelere ilişkin, "Anlaşmaya hem çok uzak hem de çok yakınız. Üzerinde ihtilaf bulunan konular hala mevcut. Şu anda mutabakat zaptını sonuçlandırmak için çaba gösteriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" açıklamasında bulunmuştu.