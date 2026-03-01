İran, Güney Kıbrıs'taki İngiliz üslerine doğru füze fırlattı

İngiltere Savunma Bakanı, Kıbrıs’ta binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı bölgeye iki füze fırlatıldığını açıkladı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, “Binlerce İngiliz askerinin konuşlandığı Kıbrıs’a iki füze fırlatıldı. Füzeler ve İran’a ait insansız hava araçları, Bahreyn’deki bir üssümüzde kuvvetlerimizin sadece birkaç yüz metre uzağına düştü” ifadelerine yer verildi.

"İran’ın misilleme operasyonlarının ne kadar ayrım gözetmeksizin yapıldığının bir kanıtı”

Healey, “İngiliz üslerinin hedef alınmadığından oldukça eminiz” ifadelerini kullanırken, durumu “İran’ın misilleme operasyonlarının ne kadar ayrım gözetmeksizin yapıldığının bir kanıtı” olarak değerlendirdi.

Bakan, Bahreyn’deki hedeflerin çok yakınında bulunan 300 İngiliz askerinin büyük tehlike atlattığını ve bazı askerlerin füze vuruş noktalarına sadece birkaç yüz metre mesafede bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Başbakan Keir Starmer’ın, Orta Doğu üzerinde savunma amaçlı uçuş emirleri verdiği açıklandı. İngiltere Savunma Bakanı, müttefiklerin düzenlediği saldırıların yasal olup olmadığına dair soruları yanıtlamazken, “Amerika’nın kendi eylemlerini açıklama sorumluluğu vardır; biz sadece İngiltere adına konuşabiliriz” dedi.