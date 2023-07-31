İran, Güney Kore'de bloke edilen paralar için tahkime gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran Merkez Bankası ile Güney Kore hükümeti arasındaki anlaşmazlığa dair de konuştu.

Kenani, nükleer faaliyetlerinden dolayı İran’a uygulanan yaptırımlar nedeniyle Güney Kore'de dondurulan paranın aktarılması konusundaki anlaşmazlığın çözümü için İran hükümetinin tahkim kuruluna gideceğini bu kapsamda Meclise bir tasarı sunulduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü sözlerine şöyle devam etti:

"Defalarca belirttiğimiz gibi İran hükümeti ve Dışişleri Bakanlığı İran milletinin haklarını sonuna kadar savunma kararlılığındadır; siyasi ve hukuki her türlü yöntemi kullanmaktadır."