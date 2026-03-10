İran halkı yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e nasıl bakıyor?

İran'ın yeni dini lideri seçilen Mücteba Hamaney'in seçiminin ardından 9 Mart'ta Tahran'da kutlamalar yapıldı.

Kent merkezinde binlerce kişi yeni lidere bağlılık yemini etti.

Kentteki İnkilap Meydanı'nda toplanan kalabalık, İran bayrakları ve baba - oğul Hamaney'i birarada gösteren çizimler ve fotoğraflar taşıdı.

BBC Farsça'ya konuşan bazı İranlılarsa, Mücteba Hamaney ismi nedeniyle endişeli. Tahran'da yaşayan 40'lı yaşlarındaki bir kadın, yeni lideri "babasından bile daha kötü" olarak tanımladı.

Tahran'da yaşayan 20'li yaşlarındaki bir başka kadın ise onun "babasından bile daha baskıcı" olduğunu söyledi.

Karaj'da yaşayan genç bir erkek "Daha önce adını bile duymamıştım veya ciddiye almamıştım" dedi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı hava saldırılarında öldürülen babasının yerine geçen Hamaney'den ülkenin en yüksek politik ve dini makamına atanmasıyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Rusya ve Çin'den destek mesajı

Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da dahil olmak üzere İran'ın üst düzey yetkilileri yeni dini lidere bağlılık mesajları verdi.

Lübnan'daki Hizbullah örgütü de kutlama ve bağlılık mesajı yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump Mücteba Hamaney'in seçiminin kesinleşmesi öncesinde yaptığı açıklamada bu ismin ABD açısından "kabul edilemez" olacağını söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise İran'ın yeni liderini tebrik etti.

Putin, Hamaney'in, babasının çalışmalarını "onurla" sürdüreceğinden ve İran halkını "ağır zorluklar karşısında" birleştireceğinden emin olduğunu ifade etti.

Kremlin'den Putin adına yapılan açıklamada Moskova'nın Tahran'ın yanında durmaya devam edeceğini de kaydedildi.

Pekin ise yeni lidere yönelik her türlü hedef alma girişimine karşı olduklarını vurgulandı.

Çin Dışişleri Bakanlığı her ne nedenle olursa olsun ülkelerin iç işlerine müdahalesine karşı" olduklarını söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NTV'ye verdiği röportajda "Biz İran halkının seçimine saygı duyarız" dedi.

Çelik, "Dini liderin şu ya da bu kişinin olmasına göre bu şekilde politika değişir demek İran'ı çok tanımamak anlamına da gelir" diye ekledi.

Mücteba ismi Arapça'dan geliyor ve "seçilmiş", "tercih edilmiş", "seçkin" anlamlarına geliyor.

Babası Ayetullah Ali Hamaney'in öldürüldüğü suikast saldırısı sonrası Mücteba Hamaney'den 'dan birkaç gün haber alınamamıştı.

3 Mart'ta İran resmi medyası sağ olduğunu ve "ülkenin önemli meseleleri hakkında istişare ve inceleme" yaptığını bildirmişti.

8 Mart Pazar günü akşam saatlerinde dini lideri seçmekle görevli 88 din adamından oluşan Uzmanlar Meclisi, yeni liderin Mücteba Hamaney olduğunu duyurdu.