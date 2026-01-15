İran, hava sahasını sivil uçuşlara kapattı

Söz konusu karar, NOTAM (Havacılara Bildiri) ile ilan edildi. Bildiride, “Tahran uçuş bilgi bölgesi sivil geliş-gidiş uçuşları hariç tüm uçuşlara kapalıdır. Tahran uçuş bilgi bölgesindeki uçuşlar için İran Sivil Havacılık Kurumu’ndan önceden uçuş izni alınması gerekmektedir” ifadesi yer aldı.

İran’daki protestolar gerilimi artırdı

İran’da 28 Aralık 2025’te para biriminin değer kaybı ve artan enflasyon nedeniyle esnafın başlattığı protestolar, ülke geneline yayıldı. İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerin 17’nci gününde ölü sayısının 2 bin 550’ye yükseldiğini bildirdi.

Protestoculara açık destek veren eski ABD Başkanı Trump, 13 Ocak’ta “İranlı vatanseverler protestolarınıza devam edin, yardım yolda” açıklamasında bulundu. Öte yandan ABD ve Britanya, Katar’daki El-Udeyd üssündeki askerlerini geri çekmeye başladı.

Artan protestolar ve gerilim, ABD’nin İran’a olası askeri müdahalesi üzerine tartışmaları gündeme taşıdı. İtalya ise vatandaşlarını uyararak, “Gerginliğin tırmanması halinde askeri müdahalenin potansiyel hedefi olabileceği” uyarısı ile ülkeyi terk etmelerini tavsiye etti.