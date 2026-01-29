İran: Her türlü saldırıya anında ve güçlü şekilde karşılık vermeye hazırız

İran Dışişleri Bakanı Araghchi, yaptığı açıklamada İran Silahlı Kuvvetleri’nin kara, hava ve deniz unsurlarına yönelik her türlü saldırıya karşı teyakkuz halinde olduğunu vurguladı. Araghchi, “Cesur Silahlı Kuvvetlerimiz, vatanımıza yönelik her türlü saldırıya anında ve güçlü şekilde karşılık vermeye hazırdır; parmakları tetiktedir” ifadelerini kullandı.

Hibya Haber Ajansı'nın haberine göre, son dönemde yaşanan gelişmelere değinen Araghchi, “12 Günlük Savaş’tan çıkarılan değerli dersler, daha güçlü, daha hızlı ve daha derin bir karşılık verme kapasitesi kazanmamızı sağladı” dedi.

İran’ın nükleer tutumuna da açıklık getiren Araghchi, ülkesinin karşılıklı faydaya dayalı, adil ve eşit bir nükleer anlaşmaya her zaman açık olduğunu belirtti. Araghchi, bu anlaşmanın baskı, tehdit ve yıldırmadan uzak olması gerektiğini vurgulayarak, “İran’ın barışçıl nükleer teknolojiye yönelik haklarını güvence altına alan ve nükleer silahların kesinlikle yer almadığı bir anlaşmayı destekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Nükleer silahların İran’ın güvenlik anlayışında yeri olmadığını belirten Araghchi, “Bu tür silahları hiçbir zaman edinmeye çalışmadık” ifadelerini kullandı.