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İran: Her türlü tehdide kendi düzeyinde karşılık vereceğiz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülkesinin her türlü tehdide kendi seviyesinde cevap vereceğini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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İran: Her türlü tehdide kendi düzeyinde karşılık vereceğiz
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Bakıri, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine yaptığı ziyaretinde Pakistan sınırındaki karakolları denetledi.

"Her türlü tehdide kendi düzeyinde karşılık vereceğiz"

İran Silahlı Kuvvetler bünyesinde üretilen çeşitli silahlara değinen Bakıri, "Her türlü tehdide kendi düzeyinde karşılık vereceğiz." dedi.

İran Silahlı Kuvvetlerinin hazırlık seviyesi ve kalıcı güvenliği tesis etme yeteneğiyle ülke düşmanlarına karşı caydırıcı bir unsur olduğunu dile getiren Bakıri, "Eğer İran'a müdahale etmeye kalkışırlarsa, bunun ağır bedellerini ödemek zorunda kalacaklar." ifadelerini kullandı.

Batı medyasında dün, ABD'li yetkililere dayandırılan haberde, İsrail'in İran'a yönelik bir saldırıya hazırlandığı iddia edilmişti.

ABD'li yetkilinin, "İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerine bir saldırı düzenleme ihtimali büyük ölçüde arttı." ifadelerine yer verilmiş, ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirmesine olanak tanıması durumunda İsrail'in saldırı olasılığının daha mümkün hale geldiği ileri sürülmüştü.

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