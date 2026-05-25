İran heyeti Katar’da



ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sona erdirmek üzere diplomatik çabalar sürüyor. İran heyeti, diplomatik çabalar kapsamında Katar’ın başkenti Doha’ya geldi. Heyette İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdolnaser Hemmati bulunuyor.

Adı açıklanmayan bir diplomatik kaynak, "Heyetin Doha ziyaretinin odak noktası, Hürmüz Boğazı ve yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyumla ilgili meseleler. Merkez Bankası Başkanı, nihai bir anlaşmanın parçası olarak dondurulmuş fonlar meselesini görüşmek üzere heyette yer alıyor" dedi.