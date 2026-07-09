İran: 'Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır'

ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarına Tahran yönetiminden sert tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ABD’nin zorbalık ve kötü niyetin karşılıksız kalmayacağını henüz öğrenemediğini belirterek, "Açıkça söylemek gerekirse: Saldırırsanız, karşılık görürsünüz" ifadelerini kullandı.

ABD’nin çırpındıkça daha çok batacağını vurgulayan Galibaf, "Hürmüz Boğazı Amerikan tehditleriyle değil, yalnızca İran'ın düzenlemeleriyle açılır" dedi.

"İranlıların sert tokadını bekleyin"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesi Sözcüsü İbrahim Rezai de, ABD-İsrail saldırısında öldürülen İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney’in İranlılara "ABD’den korkmamayı" öğrettiğini hatırlatarak, ABD’ye "İranlıların sert tokadını bekleyin" uyarısında bulundu.

ABD ordusu İran'a ek saldırılar başlatmıştı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran’a yönelik ilave saldırılar başlatıldığını açıklamış, İran basını Buşehr, Bender Abbas ve Sirik kentleri başta olmak üzere çeşitli bölgelerde patlama seslerinin duyulduğunu bildirmişti. Gelişmelerin ardından ABD üslerine ev sahipliği yapan Kuveyt ve Bahreyn yeni saldırılara hedef olduklarını duyurmuştu.