İran, Hürmüz Boğazı üzerinden kendi petrol sevkiyatını sürdürüyor

İran, savaşın başlamasından bu yana Hürmüz Boğazı üzerinden milyonlarca varil petrol sevkiyatı yapmayı sürdürüyor. TankerTrackers.com Kurucu Ortağı Samir Madani’nin verdiği bilgilere göre 28 Şubat’tan bu yana en az 11–12 milyon varil ham petrol taşındı. Uydu verilerindeki gecikmeler nedeniyle gerçek miktarın daha yüksek olabileceği belirtiliyor.

Hürmüz Boğazı, dünya petrol ticaretinin yaklaşık üçte birinin geçtiği stratejik bir nokta. İran’ın sevkiyatları sürdürmesi küresel arzın tamamen kesilmesini önlese de fiyatlarda sert dalgalanmalara yol açıyor.