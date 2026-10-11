İran: Hürmüz Boğazı’nda bir süper tanker daha mayına çarptı

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Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, yaklaşık 2 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip olduğu için "süper tanker" olarak adlandırılan bir geminin seyir sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, tankerin bu sırada deniz mayınına çarptığı ve makine dairesinde patlama meydana geldiği bilgisine yer verildi.

Dünden bu yana üç petrol tankerinin deniz mayınına çarptığına işaret edilen açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda navigasyon sistemini kapatan gemilerin “düşman gemi” olarak nitelendirileceği uyarısı yer aldı.

İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.

Tahran yönetimi, İran'ın belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.