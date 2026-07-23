  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan tankerde patlama meydana geldi ve yangın çıktı
Takip Et

İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan tankerde patlama meydana geldi ve yangın çıktı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı rotadan geçmeye çalışan bir tankerde patlama meydana geldiğini ve geminin alevlere teslim olduğunu duyurarak, "ABD tarafından aldatılan ve İran’la koordinasyon kurmadan boğazdan geçmeyi planlayan diğer gemiler de aynı kaderi paylaşacaktır" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran: Hürmüz Boğazı’ndan geçmeye çalışan tankerde patlama meydana geldi ve yangın çıktı
Takip Et

ABD ve İran arasındaki askeri gerilim sürerken, İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan (DMO) Hürmüz Boğazı’ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir açıklama geldi.

DMO, Hürmüz Boğazı’nın güneyindeki mayınlı rotadan geçmeye çalışan bir tankerin meydana gelen patlamanın ardından alev aldığını bildirdi. Gelişme sonrasında aynı bölgede seyreden diğer iki geminin de hızla geri döndüğü aktarılırken, "Güçlü DMO donanması; Hürmüz Boğazı’nın kontrolümüz altında olduğunu, Amerika’nın bölgedeki kötü niyetli eylemleri devam ettiği sürece boğazın tamamen kapalı kalacağını ve hiçbir petrol tankerinin boğaza giriş-çıkış yapamayacağını vurgulamaktadır" denildi.

Alevlere teslim olan tanker ile geri dönmek zorunda kalan diğer iki geminin ABD'nin talimatları doğrultusunda hareket ettiği vurgulanan açıklamada, "ABD tarafından aldatılan ve İran ile koordinasyon kurmadan boğazdan geçmeyi planlayan her gemi aynı kaderi paylaşacaktır" ifadelerine yer verildi.

Benzine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıBenzine zam geldi, tablo değişti: İşte 23 Temmuz 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
8 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'de8 üniversiteye rektör ataması Resmi Gazete'deGündem
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! İşte il il hava durumu tahminleri...Gündem
Altın, Fed öncesi zirveden geriledi: İşte 23 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıAltın, Fed öncesi zirveden geriledi: İşte 23 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın satış fiyatlarıFinans