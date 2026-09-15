  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü
Takip Et

İran: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ‘MQ-1’ tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
İran: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü
Takip Et

İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD yapımı ‘MQ-1’ tipi bir insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu bildirildi.