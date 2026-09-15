İran: Hürmüz Boğazı'nın batısında MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın batısında ‘MQ-1’ tipi bir insansız hava aracını düşürdüğünü duyurdu.
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İran basını, Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.
Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın batısında ABD yapımı ‘MQ-1’ tipi bir insansız hava aracının (İHA) İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu bildirildi.