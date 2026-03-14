İran için kritik öneme sahip! Trump 'Hark Adası’ndaki askeri hedefler tamamen yok edildi' dedi, İran'dan sert yanıt geldi

ABD Başkanı Donald Trump’tan İran’a yönelik son saldırılarla ilgili yeni açıklama geldi.

Truth sosyal medya platformu üzerinden bir mesaj yayınlayan Trump, ABD Merkez Komutanlığı’nın (CENTCOM) kendisinin talimatıyla "Orta Doğu tarihinin en şiddetli bombardımanlarından birini" gerçekleştirdiğini belirterek, "İran için kritik öneme sahip olan Hark Adası'ndaki tüm askeri hedefler tamamen yok edildi" dedi.

ABD’nin dünyanın en güçlü ve gelişmiş silahlarına sahip olduğunu söyleyen Trump, "İnsaniyet namına, adadaki petrol altyapısını yok etmemeyi tercih ettim. Bununla birlikte, İran veya başka herhangi bir ülke, Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin serbest ve güvenli geçişine müdahale ederse, bu kararı derhal yeniden gözden geçireceğim" uyarısında bulundu.

"İran’ın saldırılarımıza karşı koyma yeteneği yok"

İlk görev döneminde ve şu anda dünyanın en etkili ordusunu inşa ettiğini yineleyen Trump, "İran'ın hiçbir saldırımıza karşı koyma yeteneği yok. Yapabilecekleri hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. ABD ve Orta Doğu'yu veya dünyayı tehdit etme yeteneğine sahip olmayacak. İran ordusu ve bu terörist rejimle bağlantılı diğer unsurlar, silahlarını bırakıp ülkelerinin kalanını (ki zaten çok az şey kaldı) kurtarmak için akıllıca davranmalıdır" dedi.

İran'dan sert yanıt

ABD’nin İran’ın Hark Adası’na gerçekleştirdiği saldırı ve adadaki petrol altyapısını yok etme tehdidine İran’dan sert yanıt geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargahı’ndan yapılan açıklamada, İran'ın petrol altyapısına saldırılması durumunda "ABD’nin hisse sahibi olduğu veya ABD ile işbirliği bulunan şirketlere ait bölgedeki tüm petrol ve enerji altyapısının yok edileceği ve bunların küle dönüştürüleceği" uyarısında bulunuldu.

İran için kritik önem taşıyor

Hark Adası, İran'ın ham petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90'ını gerçekleştirdiği en büyük ve en hayati petrol terminali olarak biliniyor. Bu stratejik konumu nedeniyle ada, İran petrolünü dünyaya açan ana kapı işlevini görüyor. Adanın güvenliği ve kesintisiz işleyişi, İran'ın ekonomik olarak ayakta kalabilmesi ve küresel enerji piyasasındaki gücü için kritik bir önem taşıyor.