İran ile ABD arasındaki görüşmelerin bir aşaması sona erdi

Görüşmelerin bir aşamasının sona ermesinin ardından tarafların uzman ekiplerinin ele alınan konular hakkındaki yazılı metin üzerinde görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.​​​​​​​

ABD ve İran arasında Pakistan'da düzenlenen müzakereler sona erdi. Savaşın başından bu yana taraflar ilk kez doğrudan görüşme aşamasına geçti. Tarafların kilit başlıklar üzerinde hazırlanan yazılı metinlerin alışverişine başladığı bildirildi. İran tarafı 10 maddelik yazılı öneri sundu.

Görüşmeye kimler katıldı?

İslamabad Görüşmeleri olarak adlandırılan görüşmelerde, İran heyetine Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlık etti.

Görüşmelere İran'dan Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Savunma Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ve Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti ile birlikte kalabalık bir heyet katıldı.

ABD tarafına ise Başkan Yardımcısı Vance başkanlık ediyor. ABD heyetinde Trump'ın damadı Kushner ve Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Witkoff da yer aldı.

Arabulucu Pakistan tarafında da Başbakan Şahbaz Şerif, Dışişleri Bakanı İshak Dar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Münir görüşmelere katıldı.

Beyaz Saray'dan açıklama



Beyaz Saray tarafından basına yapılan açıklamada, "Kıdemli bir Beyaz Saray yetkilisine göre, ABD, Pakistan ve İran bugün yüz yüze üçlü bir görüşme gerçekleştiriyor" ifadesi kullanıldı.

İran 10 maddelik öneri paketinin Pakistan'a iletildiğini açıklamıştı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistanlı yetkililerle yapılan temaslara ilişkin, "Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin Pakistanlı yetkililerle yaklaşık 2-2.5 saat süren görüşmeleri oldu ve görüşmeler halen devam ediyor. İran'ın değerlendirmeleri, görüşleri ve talepleri, 10 maddelik öneri paketi çerçevesinde Pakistan tarafına iletildi" ifadelerini kullanmıştı.