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İran ile Avrupa arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak

İran Devlet Televizyonu, İran ile Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer görüşmelerin İstanbul'da olacağını duyurdu. Görüşmeler İran, İngiltere, Fransa ve Almanya arasında olacak. Görüşmeler 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Haber Merkezi
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İran ile Avrupa arasındaki nükleer görüşmeler İstanbul’da yapılacak
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 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerinin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını doğruladı.

Bekayi, konuya ilişkin açıklamasında, İran'ın, Avrupa ülkelerinin talebi üzerine 2015'teki nükleer anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesinin temsilcileriyle yeni bir görüşme turu düzenlemeyi kabul ettiğini bildirdi.

İranlı Sözcü, "Görüşmeler cuma günü İstanbul'da dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde ve (İran Dışişleri Bakan yardımcıları) Mecid Tahtrevançi ve Kazım Garibabadi'nin katılımıyla gerçekleştirilecek." dedi.

İran devlet televizyonu, İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmelerinin 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacağını duyurmuştu.

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