İran ile Irak arasında ceset takası

Irak Savunma Bakanlığı’na bağlı İnsan Hakları Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1980-1988 yıllarında İran-Irak arasındaki Körfez Savaşı’nda hayatını kaybeden 98 İran askerine ait ceset kalıntılarının İran'a teslim edildiği, İran'dan da 3 Iraklı askere ait ceset kalıntılarının teslim alındığı duyuruldu. Takasın iki ülke arasında 2008 yılında imzalanan mutabakat zaptı uyarınca yapıldığı, teslim edilen İranlı 98 askere ait ceset kalıntılarından 63’ünün kimliğin belli olduğu aktarıldı. Irak’ın teslim aldığı 3 askere ait ceset kalıntılarından birinin pilota ait olduğu, diğerlerinin kimliğinin belirsiz olduğu kaydedildi. Takasın Basar’daki Selamca sınır kapısında Uluslararası Kızılhaç denetiminde gerçekleştirildiği duyuruldu.

20. yüzyılın en uzun savaş olarak bilinen Irak-İran savaşında yaklaşık 1 milyon kişi hayatını kaybederken, savaş 400 milyar dolarlık maddi hasara yol açmıştı.