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İran ile Irak arasındaki uçuşlar bugün yeniden başlayacak

İran Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi, İran ve Irak arasındaki karşılıklı uçuşların bugün yeniden başlayacağını bildirdi.

Haber Merkezi
DHA
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İran ile Irak arasındaki uçuşlar bugün yeniden başlayacak
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İran basını, Sivil Havacılık Kurumu Başkanı Abuzer Şirudi’nin İran ile Irak arasındaki hava yolu taşımacılığına ilişkin bilgi verdiğini duyurdu.

Şirudi, bugünden itibaren iki ülke arasındaki uçuşların karşılıklı olarak yeniden başlayacağını belirtti.

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