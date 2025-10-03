İran ile Rusya arasında "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması" yürürlüğe girdi

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran ile Rusya arasında 17 Ocak'ta iki ülke cumhurbaşkanları tarafından Moskova'da imzalanan "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve tarafların arzu ettiği çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini artırmayı vaat etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Önemli bir dönüm noktası"

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada da bu gelişmenin Rusya ile İran arasındaki devletler arası ilişkilerinde "önemli bir dönüm noktası" olduğu belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın bölgede istikrar ve güvenliği güçlendirmek için ortak çabalar ve ortak tehdit ve zorluklarla mücadele de dahil olmak üzere, ortaya çıkan çok kutuplu dünya koşullarında uluslararası alanda daha sıkı bir etkileşim öngördüğü kaydedildi.

Ne olmuştu?

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi'nin ardından İran Meclisi de 21 Mayıs'ta anlaşmayı onaylamıştı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.

Anlaşmanın İran'a Batılı ülkelerin girişimiyle Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesinin hemen ardından yürürlüğe girmesi dikkati çekti. Rusya, İran'a BM yaptırımlarını kabul etmediğini duyurmuştu.