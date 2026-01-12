İran, İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini Dışişleri Bakanlığına çağırdı



İran'da 28 Aralık 2025'te hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler devam ederken, protestolara açıkça destek veren bazı Avrupalı ülkelerinin büyükelçileri İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

İran basınında yer alan haberlerde, İran Dışişleri Bakanlığı'nın protestolara destek veren İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa büyükelçilerini bakanlığa çağırdığı bildirilerek, İranlı yetkililerin olayların barışçıl protestoların ötesine geçtiğine dair bazı görüntüleri büyükelçilere izlettiği ifade edildi. Haberlerde İran'ın büyükelçilerden görüntüleri kendi dışişleri bakanlarına iletmelerini istediği aktarılarak, söz konusu ülkelerden "protestoculara destek veren resmi açıklamaların geri çekilmesini talep ettiği" bildirildi.