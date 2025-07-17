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İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyor

Suriye'ye saldıran İsrail'in uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğinin açıkça görüldüğünü belirten İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İİT ve BM'ye bu tehdide karşı derhal ve etkili şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
AA
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İran: İsrail barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ediyor
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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bekayi yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını en güçlü ifadelerle kınadıklarını bildirdi.

"Bugün herkes, Siyonist rejimin bölgedeki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu açıkça görmüştür"

İsrail'in Suriye'deki saldırılarında kamu binalarını hedef alırken işgalini sürdürdüğüne dikkati çeken Bekayi, "Bugün herkes, Siyonist rejimin bölgedeki barış ve istikrara yönelik en büyük tehdit olduğunu ve bu rejimin, ABD ile Almanya, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere diğer bazı Batılı ülkelerin, silah ve siyasi desteğinden yararlanarak uluslararası barış ve güvenliği eşi benzeri görülmemiş şekilde tehdit ettiğini açıkça görmüştür." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü soykırıma ve işlediği suçlara karşı eylemsizliğin Tel Aviv'in bölgedeki saldırganlığını artırmasına yol açtığını belirterek, İİT ve BM'ye İsrail'in bölgedeki tehlikeli savaş kışkırtıcılığı ve yayılmacılığını durdurmak için derhal ve etkili şekilde harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

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