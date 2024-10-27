İran, İsrail'e karşılık verecek mi? Misilleme saldırısı sonrası açıklama geldi

İran ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in gece İran'a düzenlediği saldırılarda 4 askerin yaşamını yitirdiği belirtildi. Buna göre, Binbaşı Hamza Cihandide, Binbaşı Seccad Mansuri, Astsubay Mehdi Şahruhifer ve Astsubay Mehdi Nekevi'nin yaşamlarını yitirdiği ifade edildi.

İran: Kendimizi savunma hakkımız ve yükümlülüğümüz var

İran Dışişleri Bakanlığı saldırının ardından, "Dışarıdan gelen saldırganca eylemlere karşı kendimizi savunma hakkımız ve yükümlülüğümüz var." açıklamasında bulundu.

Beyaz Saray: İsrail meşru müdafaa hakkını kullandı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC), İsrail'in "meşru müdafaa" hakkı uyarınca İran'da askeri hedefleri vurduğunu bildirdi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "İsrail, İran saldırısı öncesinde ABD'ye bilgi verdi." ifadeleri kullanıldı.

ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) bir yetkili, İsrail'in saldırılarında "ABD'nin herhangi bir dahlinin söz konusu olmadığını" belirtti.

KAN, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Savunma Bakanlığı binasında olduğu bilgisini paylaştı.

Karşılık verilecek mi?

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'in haberine göre, ismi açıklanmayan bir kaynak Tahran'ın, İsrail'in gece saatlerinde gerçekleştirdiği hava saldırısına karşılık vereceğini ifade etti.

Kaynak, "Önceden belirttiğimiz gibi İran, İsrail'in saldırılarına cevap vermeye hazırlıklıdır. İran, herhangi bir saldırıya karşılık verme hakkını saklı tutar. İsrail'in herhangi bir eylemine uygun karşılık alacağına şüphe yoktur." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

İsrail, İran’ın 1 Ekim’deki füze saldırılarına "misilleme" olarak İran’daki askeri hedeflere saldırı düzenlediğini açıkladı

İran, Tahran ve ülkenin batısındaki Huzistan ve İlam eyaletlerinde bazı askeri noktaların hedef alındığını ve hava savunma sistemlerinin saldırılara "başarıyla" karşı koyduğunu ancak bazı noktalarda "sınırlı hasar" meydana geldiğini duyurdu.

İsrail, saldırının "başarıyla" tamamlandığını açıkladı.