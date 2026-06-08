İran ordusu duyurdu: İsrail'e saldırılar sona erdi

İran'ın yarı resmi haber ajansı Fars'ın haberine göre, İran ordusu İsrail'e karşı yürüttüğü saldırı operasyonlarını sonlandırdı. Yapılan açıklamada "Lübnan'a saldırılar tekrarlanırsa daha sert vururuz" ifadelerine yer verildi.

İran'ın duyurusundan kısa süre önce ABD Başkanı Donald Trump, hem İsrail hem de İran'ın ateşkes istediğini belirterek taraflara ateş etmeyi bırakma çağrısı yapmıştı. Trump mesajında, "Müzakereler sürüyor, cehalet ve aptallık engel olmamalı" diyerek tarafların sakin olmasını istemişti.

Diğer taraftan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in saldırganlığından ve gerilimin tırmanmasından ABD'yi sorumlu tutarak İsrail'in ABD ile koordinasyonu olmaksızın herhangi bir adım atmadığını belirtmişti.

İran ve ABD arasında nisan ayında sağlanan ateşkesin ardından İran, İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmuştu. Ancak İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırılar sonrası dün gece İran'dan İsrail'e insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırıları düzenlendi.

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