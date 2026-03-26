İran: Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak



İran basınına göre, Cihanşahi, İran'a yönelik olası bir kara harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

İran Ordusunun "düşmanla yüzleşmeye" hazır olduğunu belirten Cihanşahi, "Kara savaşı düşman için daha tehlikeli ve daha maliyetli olacak." ifadesini kullandı.

Cihanşahi ayrıca, ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm faaliyetlerini yakından izlediklerini belirterek, olası bir kara savaşının "telafisi mümkün olmayan" sonuçlar doğuracağını söyledi.